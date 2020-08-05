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05.08.2020 (14:11)

Пять модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступили на вооружение в ЦВО

Авиационный полк в Красноярском крае получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после прохождения модернизации и ремонта.

В ходе заводского ремонта и модернизации была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.

Самолеты уже перелетели на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблём». Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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