05.08.2020 (14:07)

Двадцать военных медцентров построено в 2020 году

Двадцать многофункциональных военных медцентров введены в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

«По поручению Верховного Главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построено 20 многофункциональных медицинских центров на 2000 койко-мест», – сказала Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«Кроме того, со значительным опережение графиков продолжается строительство еще четырех медицинских центров на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске», – добавила Марина Балакирева.

Как сообщил главный инфекционист Минобороны РФ Константин Жданов, был реконструирован корпус инфекционных болезней в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время клиника успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией», – отметил Жданов.



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