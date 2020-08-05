05.08.2020 (14:04)

Выставку артефактов о Василии Тёркине представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье

Уникальная выставка артефактов, рассказывающая о создании и развитии литературного персонажа Василия Тёркина, будет доставлена из Санкт-Петербурга в Московскую область на Международный военно-технический форум «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

Созданная в Западном военном округе выставка посвящена 80-й годовщине создания Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» литературного персонажа Василия Тёркина.

«Выставка рассказывает об истории создания персонажа, о военных журналистах, писателях, поэтах и художниках, благодаря которым, Тёркин стал узнаваем и всенародно любим, о воплощениях образа на театральной сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве. Представлены уникальные оригиналы иллюстраций - «комиксов» - о приключениях удалого бойца-героя, репринтные публикации, увидевшие свет в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», а также фронтовые брошюры и книги, изданные в годы фашисткой блокады Ленинграда», – заявил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Выставка впервые собрала уникальный массив материалов, архивных документов, оригиналов иллюстраций, газет и книг, изданных в годы Великой Отечественной войны о Тёркине.

На выставке представлены: мультфильм 1941 года о Тёркине, первые фронтовые издания поэмы А.Т.Твардовского 1942-1943 гг., оригиналы иллюстраций О.Верейского для поэмы о Тёркине, архивные номера газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», «Красноармейская правда», изданные в 1939-1944 гг., с публикациями о персонаже, картина Юрия Непринцева «Отдых после боя», грампластинка с записью голоса А.Т.Твардовского, коллекция фарфоровых образов Тёркина, созданные в различные годы и др.

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