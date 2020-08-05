05.08.2020 (14:00)

В Амурской области экипажи самолетов Ту-95МС и Ту–22М3 отработали полеты в сложных метеорологических условиях

В Амурской области в авиационном соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.

Основной задачей полетов являлось поддержание натренированности летного состава, а также проверка правильности действий как днем, так и ночью.

Во время мероприятия проверялись умения летного состава выполнять полетные задания, ориентируясь только по бортовым приборам.

Контроль фактических погодных условий для обеспечения безопасности полетов помимо стационарных средств также проводился с использованием подвижной метеорологической станции ПМС-70М.

Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению по назначению в установленные сроки.

Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

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