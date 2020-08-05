05.08.2020 (14:00)
В Амурской области экипажи самолетов Ту-95МС и Ту–22М3 отработали полеты в сложных метеорологических условиях
В Амурской области в авиационном соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.
Основной задачей полетов являлось поддержание натренированности летного состава, а также проверка правильности действий как днем, так и ночью.
Во время мероприятия проверялись умения летного состава выполнять полетные задания, ориентируясь только по бортовым приборам.
Контроль фактических погодных условий для обеспечения безопасности полетов помимо стационарных средств также проводился с использованием подвижной метеорологической станции ПМС-70М.
Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению по назначению в установленные сроки.
Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.