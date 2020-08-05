05.08.2020 (12:25)

Инженерно-саперные подразделения ЮВО проведут поиск и уничтожение подземных ходов сообщения условного противника на Кубани и в Ростовской области

Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области и на Кубани проведут тактико-специальное учение по обнаружению и уничтожению подземных ходов сообщения с использованием новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР).

Военнослужащие используют четыре типа новейших миноискателей, в том числе «Коршун-ИНВ-3М», переносной искатель проводных линий ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, металлоискатель глубинный МГ-1, а также с помощью новейшего геофизического радара «Око-2», входящего в состав МИКР, проведут детальное обследование местности.

Задачи разминирования при обнаружении мин-ловушек военнослужащие выполнят с применением новейшего взрывозащитного костюма «Доспехи-КП-М», оборудованного встроенной системой климат-контроля, комплексной закрытой системой передачи аудио- и видеоинформации, в т.ч. и громкоговорящим устройством.

«Специальные учения являются подготовкой к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Справочно:

МИКР предназначен для эффективного разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

Комплекс применяется для разведки местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружения и определения места расположения взрывоопасных предметов, а также проведения работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнения технологических операций.

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