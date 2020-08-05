Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.08.2020 (12:23)

Железнодорожное соединение ЮВО на Кубани получило на вооружение новейшие самоходные понтоны

Более 50 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани.

Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск.

Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 м.

Благодаря мощному дизельному мотору, мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.

Железнодорожные войска уже осваивают новую технику в ходе тактико-специальных учений, выполняя задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо-2020»
На российскую военную базу в Абхазии поступили новейшие металлодетекторы
В мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области поступили новые беспилотники
Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» из состава соединения ПВО ЮВО убыли на полигон в Астраханской области для выполнения боевых стрельб

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false