05.08.2020 (12:19)

В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо-2020»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского этапа конкурса среди горных подразделений ВС РФ и Росгвардии «Эльбрусское кольцо-2020».

По итогам конкурса команда Воздушно-десантных войск заняла первое место. Горное подразделение опередило команду Западного военного округа на 1131 балл и стало победителем шестого всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». Военнослужащие первенствовали в 8 из 15 спецзаданий конкурса.

Церемония награждения победителей началась с парада восьми команд-участниц в сопровождении военного оркестра и почетного караула ЮВО. Участников соревнований приветствовали представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, которые являются организаторами конкурса.

«Прошедший всероссийский конкурс по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, стал яркой страницей в истории армейского спорта и горной подготовки в Вооруженных Силах, – пояснил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков. – В течение 14 дней шла честная и бескомпромиссная борьба, в которой команды блестяще продемонстрировали свое мастерство и установили новые рекорды».

«Военно-прикладной спорт закаляет человека, делает его сильнее и выносливее. Все эти качества помогут участникам «Эльбрусского кольца-2020» добиться в будущем еще больших успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины, поддержания высокого потенциала ВС РФ. Уверен, что приобретенный опыт армейские альпинисты используют в своих подразделениях», – рассказал полковник Андрей Зыков.

В рамках торжественного мероприятия также прошел концерт, посвященный закрытию «Эльбрусского кольца». Перед участниками соревнований выступили творческие коллективы республики и военный оркестр.

Всероссийский конкурс «Эльбрусское кольцо» проходил с 21 июля по 4 августа с участием команд Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Национальной гвардии РФ.

Лучшие альпинистские взвода ВДВ, ЗВО и ЮВО представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в конце августа в Приэльбрусье.

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