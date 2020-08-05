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05.08.2020 (12:05)

На российскую военную базу в Абхазии поступили новейшие металлодетекторы

На российскую военную базу в Абхазии поступила партия новейших многозонных стационарных арочных металлодетекторов отечественного производства для оснащения контрольно-пропускных пунктов.

Новые металлодетекторы позволяют обнаружить предметы весом в несколько грамм, работают под управлением встроенного компьютера и реализуют алгоритм многозонного обнаружения предмета. Многофункциональный цветной светодиодный индикатор мгновенно отображает участки под аркой, в которых зарегистрирован опасный предмет. Кроме того, для работы может использоваться выносной цветной дисплей.

Металлодетектор имеет 20 заводских и 4 пользовательские программы селективного детектирования оружия, а также иных металлических предметов, представляющих опасность. Программы разработаны для различных вариантов угроз и обеспечивают надежное обнаружение предметов из черных и цветных металлов весом в несколько грамм. Параметры реагирования на вес металлов регулируются оператором и контролируются программой.

Поступившее оборудование значительно усилит контроль пропуска на территорию режимных объектов и территорию базы, а также упростит процедуру досмотра.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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