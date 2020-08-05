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05.08.2020 (12:00)

В мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области поступили новые беспилотники

В подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».

Беспилотник «Элерон-3» – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата 5,3 кг, масса полезной нагрузки – до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БпЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на значительном удалении от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации и приступили к эксплуатации «Элерон-3».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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