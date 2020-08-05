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05.08.2020 (11:57)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота начали учения со стрельбой из «Градов»

В рамках тактического учения реактивных артиллерийских дивизионов на одном из полигонов Калининградской области пройдут боевые стрельбы.

Мероприятие боевой подготовки началось с подъема личного состава по тревоге и приведения в боевую готовность «Полная», после чего военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район, во время которого отрабатывались действия личного состава в условиях встречного боя и отражения нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника. На данном этапе военнослужащие занимаются оборудованием района обороны в инженерном отношении.

Далее артиллеристам предстоит отработать поражение района условного противника из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Всего в учении, которое продлится до конца этой недели, задействовано около 400 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
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