05.08.2020 (11:54)

Спасатели и морская авиация ТОФ в Японском море отработали поиск и эвакуацию приводнившегося спускаемого аппарата космического корабля «Союз»

В акватории Японского моря у острова Аскольд с силами спасательного отряда Тихоокеанского флота и морской авиацией проведено тактико-специальное учение по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля.

Спасатели ТОФ демонстрировали свою практическую подготовку в рамках инструкторско-методического занятия с руководящим составом воинских частей и структур, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полёта на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз».

По сценарию учения, спускаемый аппарат космического корабля совершил посадку на водную поверхность в открытом море. По вводной, в район поиска были направлены спасательное судно «Игорь Белоусов», спасательный буксир (СБ) «Фотий Крылов» и специализированное водолазное судно ВМ-20 из состава дежурных сил поисково-спасательного отряда главной базы ТОФ.

Для большей эффективности к поисково-спасательной операции подключили палубный вертолёт Ка-27ПС и самолёт Ан-26 морской авиации флота с группой спасателей. После обнаружения спускаемой капсулы с воздуха летчики провели первичный осмотр объекта и сообщили координаты места приводнения спасательным судам.

С прибытием в район практических действий спасательный буксир «Фотий Крылов» принял макет спасательного аппарата на буксир, а затем поднял его на палубу судна. Действия экипажа СБ обеспечивали спасатели на скоростных плавсредствах. Также в ходе учения поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС отработал поиск и эвакуацию людей, находящихся в воде.

Инструкторско-методическое занятие с руководящим составом воинских частей, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полёта на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз» проводится на базе Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота в период с 3 по 7 августа. К нему привлечены специалисты Национального центра обороны Российской Федерации, Главного штаба Военно-Морского Флота, Федерального агентства воздушного транспорта, ФБУ «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасения», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, ряда соединений ВВС и ПВО.

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