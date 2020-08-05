05.08.2020 (11:51)

Минометчики десантно-штурмового Кубанского казачьего полка подавили пункты управления и позиции артиллерии условного противника в ходе ТСУ

На полигоне Раевский под Новороссийском минометные подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ приняли участие в тактико-специальном учении.

Заняв указанный рубеж, десантники оборудовали выгодную позицию для стрельбы из минометов с учетом естественного рельефа местности, скрывающего подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществили засечку выстрелов артиллерийских систем противника и сосредоточенным огнем осколочно-фугасными снарядами с воздушным взрывателем из 120-мм минометов «Сани» поразили мишени, имитировавшие пункты управления, артиллерийские и противотанковые орудия условного противника.

Для усложнений выполнения задачи были поданы различные вводные, позволяющие отработать навыки минометных расчетов по определению целей по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток, установлению направления и дистанции до цели.

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