05.08.2020 (11:12)
Более 700 объектов ОПК продезинфицировали специалисты РХБ защиты ЦВО
Более 700 объектов оборонно-промышленного комплекса в Поволжье, на Урале и в Сибири продезинфицировали специалисты войск радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа весной-летом текущего года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
«Мобильные отряды оперативного реагирования войск РХБ защиты провели дезинфекцию более 700 объектов оборонно-промышленного комплекса. Специальная обработка позволила предотвратить распространение инфекции на более чем 100 предприятиях, находящихся в зоне ответственности округа, тем самым обеспечив непрерывный процесс производства продукции военного назначения», – сказал генерал-полковник Александр Лапин.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что общая площадь продезинфицированных производственных объектов составила более 900 тыс. квадратных метров. Специальная обработка проводилась в производственных и технических помещениях, лабораториях, административных зданиях.