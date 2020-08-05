05.08.2020 (11:04)

Артиллеристы ЦВО на Урале отработали нестандартные методы ведения боевых действий в ходе учения

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали нестандартные методы ведения боевых действий в ходе учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области.

В ходе тактического учения расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Акация» совершили комбинированный марш в район выполнения учебно-боевых задач, отработав порядок действий при защите воинского эшелона в движении и при проведении разгрузки на железнодорожной станции от разведывательно-ударных групп условного противника.

Затем артиллерийские расчеты, заняв район боевого предназначения, приступили к огневому поражению одиночных и групповых целей противника, при этом отражая нападения разведывательно-диверсионных групп противника. Главными задачами учения стали поддержание высокой плотности огня по противнику в условиях наличия и отсутствия огневого контакта с его диверсионными группами. Объективный контроль выполнения огневых задач, правильности действия при отражении нападений и убытия в район восстановления боеспособности осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учению привлекалось около 600 военнослужащих из состава артиллерийских и разведывательных подразделений, а также служб обеспечения, было задействовано свыше 150 единиц военной техники.

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