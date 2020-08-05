05.08.2020 (09:27)

На полигоне Поливно десантники Ульяновского соединения ВДВ учились уничтожать террористов

На полигоне Поливно в Ульяновской области проведено тактическое учение десантно-штурмовых подразделений Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, в ходе которого десантники выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности десантники совершили марш на штатной технике в район выполнения учебно-боевой задачи.

Заняв выгодный рубеж, подразделения перешли в наступление, в ходе которого гвардейцы отработали уничтожение условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», стрелкового вооружения и при поддержке артиллерийской батареи 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона», нанесли поражение условному противнику.

В ходе учения основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также ведению наступательного и оборонительного боя.

По завершении тактического учения были подведены итоги, обслужена техника и вооружение.

Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице