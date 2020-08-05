05.08.2020 (08:15)

Севастополь третий раз принимает участников международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина»

В рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020» в Севастополе со 27 августа по 03 сентября в третий раз пройдёт конкурс по водолазному многоборью «Глубина».

Соревнования, пройдут на базе водолазного полигона учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

Участникам конкурса предстоит состязаться в подводной борьбе в ластах «Акватлон», спасении на воде и оказанию первой медицинской помощи водолазу; поиску, переносу и подъёму предметов под водой, поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, сборке фланцевых соединений, а также выполнять различные подводные работы (разбор завала, сварочные работы, сверление отверстий) в замкнутом пространстве.

Ранее в Севастополе прошел всеармейский этап соревнований по водолазному многоборью «Глубина», в ходе которого команды всех флотов и Каспийской ВМФ России, а также представители частей центрального подчинения состязались в подводных видах спорта и искусстве водолазных работ. По его итогам была сформирована сборная команда ВМФ России, которая и представит флот на международных соревнованиях.

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