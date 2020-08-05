05.08.2020 (08:00)

Танкисты соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота проводят учения со стрельбой на полигоне в Крыму

Экипажи танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят плановые учения со стрельбой штатным снарядом из танков Т-72Б3.

Военнослужащие отрабатывают учебные задачи по ведению огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции артиллерии условного противника на дистанциях от 900 до 2 200 метров. Половина учебного времени, отведённого на занятия отрабатывается личным составом в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.

Танкисты в ходе выполнения учебно-боевых задач ведут стрельбу на поражение мишеней с применением осколочно-фугасных и бронебойных боеприпасов, как с места, так и в движении. Учения проходят в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от экипажей танков мгновенной реакции при стрельбе.

Также военнослужащие выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

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