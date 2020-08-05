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05.08.2020 (06:30)

Подразделения РЭБ Восточного военного округа защитили командный пункт в ходе учения на полигоне в ЕАО

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), отработали новые способы противодействия средствам воздушного нападения и диверсионных групп условного противника.

По замыслу учения, «противник» для уничтожения командного пункта мотострелкового соединения применил управляемые ракеты, а также высокоточные снаряды. Для наведения на цель и корректировки огня он также задействовал силы диверсионных групп с радиосредствами.

 Для исключения нанесения поражения специалистами РЭБ были применены новейшие комплексы «Ртуть-БМ» и другие комплексы из состава недавно поступившего специального оборудования «Борисоглебск-2».  С помощью этих комплексов был создан защитный купол над охраняемым участком местности, при попадании в который снаряды с радиовзрывателями деактивируются на безопасном расстоянии. В свою очередь с помощью комплекса «Борисоглебск-2» было осуществлено сканирование и подавление работы радиосредств, а также определено место нахождения диверсионных групп и групп корректировщиков условного противника.

Тренировки состоялись в ходе крупного тактического учения с мотострелковым соединением, в котором приняли участие более 2 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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