05.08.2020 (06:00)

Воинские эшелоны танкового соединения ВВО отправились на полигон «Бурдуны» для участия в учениях

Первые воинские эшелоны подразделений танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, отправились на полигон «Бурдуны», для участия в учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

Военнослужащим предстоит совершить марш до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника, в составе колонны, отправится в район размещения. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составила порядка 300 километров.

Инженерные подразделения выполнят инженерное оборудование позиций и займутся вопросами маскировки войск в районах выполнения специальных задач.

В ходе интенсивной подготовки танковые экипажи отработают порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический прием «Подкрадывающаяся атака», основанный на опыте современных вооруженных конфликтов. Для этого танкисты организуют взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.

Всего в учении примут участие около одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

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