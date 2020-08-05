05.08.2020 (05:40)

На Сахалине стартовали практические занятия подразделений связи ВВО

На полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, стартовали практические занятия подразделений войск связи в полевых условиях.

Военнослужащие связисты были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной технике. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно заражённый участок местности в средствах индивидуальной защиты.

В рамках практической части мероприятий военные связисты организовали связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов передачи данных между абонентами, обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

Помимо этого, военнослужащие выполнили нормативы

по развертыванию, свертыванию, работе и перемещению комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

На учебные мероприятия было привлечено более 500 человек, задействовано свыше 80 единиц техники, в том числе современные комплексы связи, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины.

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