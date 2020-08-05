05.08.2020 (05:40)
На Сахалине стартовали практические занятия подразделений связи ВВО
На полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, стартовали практические занятия подразделений войск связи в полевых условиях.
Военнослужащие связисты были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной технике. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно заражённый участок местности в средствах индивидуальной защиты.
В рамках практической части мероприятий военные связисты организовали связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов передачи данных между абонентами, обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.
Помимо этого, военнослужащие выполнили нормативы
по развертыванию, свертыванию, работе и перемещению комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.
На учебные мероприятия было привлечено более 500 человек, задействовано свыше 80 единиц техники, в том числе современные комплексы связи, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины.