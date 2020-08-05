05.08.2020 (05:20)

Малогабаритные комплексы радиоэлектронной борьбы «Лесочек» поступи-ли на вооружение воинских частей ВВО в Забайкалье

На вооружение соединений и подразделений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, поступили современные комплексы радиопомех «Лесочек».

По своей эффективности данное средство радиоэлектронной борьбы существенно превосходит аналоги за счет увеличенного рабочего диапазона частот и новых способов формирования помех.

Уникальные возможности комплекса «Лесочек» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс может применяться, также в пунктах постоянной дислокации воинских частей, и при выполнении полигонных задач.

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Кроме того, «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость.