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05.08.2020 (05:00)

На полигоне «Цугол» в Забайкалье специалисты РХБ защиты ВВО ликвидировали последствия условных ЧС

На межвидовом полигоне «Цугол» завершается комплекс тактико-специальных учений подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.

Специалисты РХБ защиты на практике тренировались ликвидировать последствия условных чрезвычайных ситуаций (ЧС), в частности аварий на объектах химической промышленности, а также вспышек инфекционных заболеваний в заданном районе. Так, военнослужащие    определяли наличие и концентрацию отравляющих веществ и биологических средств, обеззараживали местность и объекты, а также осуществляли последующий контроль за РХБ обстановкой. На ТСУ были задействованы современные авторазливочные станции АРС-14КМ, а также новейшие разведывательные машины РХМ-6 на базе БТР-80.

Помимо этого, на разных этапах учений, осуществлялось аэрозольное противодействие (АэП) средствам воздушного нападения и разведки условного противника с помощью термодымовой аппаратуры машин ТДА-2М и переносных средств (АэП), а также тренировки огнеметных подразделении в уничтожении живой силы вероятного противника.

Всего, в мероприятии приняли участие подразделения РХБ защиты соединений общевойскового объединения общей численностью свыше 600 человек и порядка 200 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты , Учения
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