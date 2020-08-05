05.08.2020 (04:40)

Команды Дальневосточного ВОКУ завоевали первые места трех конкурсах всеармейских этапов Армейских международных игр-2020

Команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) стали безоговорочными лидерами в ряде конкурсов по итогам выступления во всеармейских этапах Армейских игр (АрМИ-2020).

Один и лучших ВУЗов Сухопутных войск РФ выставил команды для участия в семи конкурсах игр, в трех из которых одержал безоговорочную победу. ДВОКУ единственное училище в системе военного образования страны достигшее таких результатов. Курсанты-дальневосточники заняли первые места в конкурсах полевой выучки мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», морской пехоты «Морской десант», а также сильнейших снайперов страны – «Снайперский рубеж». В номинации «Армейский снайпер» лучшим снайпером ВС РФ стал курсант ДВОКУ Егор Ермолаев.

В конкурсе операторов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» команда училища заняла третье место, а расчет аппарата «Элерон-3» училища признан лучшим по итогам конкурса.

В конкурсах «Танковый биатлон» и «Отличник войсковой разведки» команды заняли пятое место. Успехи достигли отдельные курсанты училища. В частности, лучшим механиком-водителем среди разведывательных подразделений признан курсант ДВОКУ.

Конкурс «Эльбрусское кольцо» в настоящее время еще не завершен, но команда училища также достойно выступает среди сильнейших подразделений спецназа страны. На одном из последних этапов с совершением марш-броска команда училища заняла первое место.

Дальневосточное ВОКУ является одной из сильнейших школ подготовки команд для участия в армейских играх. Училище принимает участие в международных соревнованиях АрМИ с 2016 года и в течение этого времени курсанты – дальневосточники регулярно занимают лидирующие позиции.

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