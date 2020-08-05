05.08.2020 (04:20)

Во Владивостоке завершается этап швартовых испытаний новейшего корвета для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Во Владивостоке, на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ), завершается этап швартовых испытаний новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота.

Экипаж боевого корабля во взаимодействии с представителями промышленности осваивает материальную часть корвета и успешно сдал курсовую задачу СК-1 по подготовке корабля к проведению заводских ходовых испытаний в море.

Уже запланирована постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса. После этого будет названа дата выхода корвета в Японское море для проверки работоспособности всех его систем и механизмов в различных режимах.

Третий в серии построенных на АСЗ многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. В июне текущего года в транспортном доке «Зея» он был доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

До конца текущего года планируется принятие корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в состав сил Тихоокеанского флота.

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