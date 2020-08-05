05.08.2020 (04:00)

В Забайкалье военную технику армии Китая перегрузили на российские ж/д платформы и провели спецобработку

На железнодорожной станции Забайкальск гусеничная и колесная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перегружена с китайских железнодорожных платформ на российские, для дальнейшего передвижения по территории нашей страны.

Это связано с тем, что ширина колеи железной дороги на территории России - 1520 мм. В Китае ширина колеи равняется 1435 мм (европейский стандарт).

Работы проведены в кратчайшие сроки, при непосредственной помощи такелажных команд общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкалье. Помимо этого, выполнена перегрузка военно-технического имущества, которое находилось в грузовых вагонах китайской стороны.

Кроме того, на железнодорожной станции Забайкальск расчетами 10 авторазливочных станций АРС-14КМ подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВВО, проведена полная обработка техники, вооружения и другого военно-технического имущества команды из Китая.

Напомним, что для участия в международном этапе конкурса «Танковый биатлон», в составе воинского эшелона прибыли танки «Type 96», специальная ремонтно-восстановительная техника, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами.

Этим же эшелоном прибыла передовая группа в составе механиков-водителей танков, инженерно-технических работников команды НОАК.

В общей сложности, в составе команды прибыло 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице