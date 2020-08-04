04.08.2020 (23:00)

В Балтийской ВМБ на учениях по специальным видам обеспечения отремонтировали корабль и отбили атаки террористов

Одним из эпизодов учения стало пополнения запасов кораблей в пункте снабжения материальными средствами. Для этого на берегу были развернуты полевой склад горючего с возможностью беспричальной заправки корабля и площадка грузового автотранспорта с запасами материальных средств и плавучим краном.

Кроме этого, была организована работа плавучей мастерской, которая занималась ремонтом, переоборудованием и модернизацией условно поврежденных кораблей и судов. На месте также было организовано водолазное обеспечение, в ходе которого специалисты провели осмотр, очистку подводной части корабля, освобождение от посторонних предметов винто-рулевой группы и организовали сварочные работы.

В ходе учения с помощью противодиверсионных подразделений Балтийской ВМБ, морской пехоты и военной полиции была организована охрана и оборона всех объектов, развернутых для материально-технического обеспечения кораблей. Благодаря совместным действиям сил охранения были успешно отбиты атаки диверсионных групп, действующих под водой и на быстроходных лодках. Условные террористы, пытавшиеся прорваться на территорию объектов МТО с берега, были своевременно уничтожены морскими пехотинцами флота.

На данном этапе учения было задействовано более десяти боевых кораблей и судов обеспечения, быстроходные лодки и патрульный катер «Раптор», вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Кроме этого, в базах и морских полигонах специалистами тыловых структур организовано обеспечение и зарядка морским оружием кораблей, выполняющих учебные задачи в море при помощи судов вспомогательного флота.

Всего в тыловых маневрах, которые проходят в Калининградской области, задействовано более 1000 военнослужащих и гражданских специалистов, свыше 200 единиц различной техники военной и специальной техники.

Справочно:

Масштабные учения ВМФ России "Океанский щит - 2020" проходят в акватории Балтийского моря. В них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

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