04.08.2020 (22:30)

Командующий Воздушно-десантными войсками представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира

Сегодня, в ходе рабочей поездки в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил личному составу нового командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина, который назначен на высокую должность Указом Президента Российской Федерации.

Прежний командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил российской Федерации. Командующий ВДВ поблагодарил гвардии генерал-майора Игоря Каплия за безупречную службу в должности командира соединения, пожелал дальнейших успехов в службе и наградил именным оружием – 9-мм пистолетом Ярыгина (ПЯ).

По окончании мероприятия представления нового командира соединения, генерал-полковник Андрей Сердюков, в сопровождении офицеров Командования ВДВ и управления соединения, проверил ход подготовки к международному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках «АрМИ-2020», который состоится в период с 23 августа по 1 сентября текущего года.

Были проверены готовность объектов полигона «Завеличье», а также места проживания и питания участников международного этапа конкурса в г. Пскове.



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