04.08.2020 (22:00)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН завершился Всеармейский конкурс «Надежный ориентир»

Во Всеармейском конкурсе по полевой выучке топографических подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир-2020» в течение 5 дней соревновались 8 команд из видов и родов войск, всех военных округов, а также Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 военных топографов.

По итогам всеармейского конкурса «Надежный ориентир-2020» лучшие результаты в выполнении упражнений первого этапа «Индивидуальное мастерство» показали:

рядовой Рафик Аюпов (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий;

ефрейтор Алексей Черепков (ВТУ) - стрельба из штатного оружия и по набору с полистным счетом неупакованных топографических карт;

ефрейтор Алексей Найденов (ЮВО) - по измерению горизонтального угла;

младший сержант Олег Кудряшов (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий и по вождению автомобилей повышенной проходимости;

старший сержант Евгений Гринькив (РВСН) - перевод измеренных дирекционных углов в магнитные азимуты;

старший лейтенант Анатолий Ильенков (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий;

старший лейтенант Валентин Лебедев (ЗВО) - по решению сервисных задач с использованием НАП «Орион»;

старший лейтенант Александр Сибрин (РВСН) - по решению практических задач с использованием ГИС «Оператор»;

капитан Саян Соктоев (РВСН) - по измерению горизонтальных углов;

капитан Павел Сергеев (ВТУ) - стрельба из штатного оружия;

гвардии капитан Александр Григорьев (ВДВ) - движение по азимутам.

В состязании среди водителей в конкурсе «Надёжный ориентир»:

общее 1-е место занял младший сержант Олег Кудряшов (РВСН);

общее 2-е место занял рядовой Данил Плешков (РВСН);

общее 3-е место занял младший сержант Владимир Николаев (ЮВО).

В состязании топогеодезистов в конкурсе «Надёжный ориентир»:

общее 1-е место занял ефрейтор Алексей Найдёнов (ЮВО);

общее 2-е место занял ефрейтор Алексей Черепков (ВТУ);

общее 3-е место занял ефрейтор Дмитрий Евланов (РВСН).

В состязаниях среди начальников расчётов в конкурсе «Надёжный ориентир»:

общее 1-е место занял старший лейтенант Александр Сибрин (РВСН);

общее 2-е место занял капитан Саян Соктоев (РВСН);

общее 3-е место занял старший лейтенант Максим Коршунов (РВСН).

Отличившиеся военнослужащие награждены медалями, почетными грамотами, кубками и ценными подарками.

Все участники конкурса отметили высокую организацию, продуманность этапов конкурса и объективность судейства.

Проведение конкурса в РВСН позволило широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения, получить новый опыт и настроиться на участие в международных играх в 2021 году.



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