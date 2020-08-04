04.08.2020 (22:00)
В Серпуховском филиале Военной академии РВСН завершился Всеармейский конкурс «Надежный ориентир»
Во Всеармейском конкурсе по полевой выучке топографических подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир-2020» в течение 5 дней соревновались 8 команд из видов и родов войск, всех военных округов, а также Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 военных топографов.
По итогам всеармейского конкурса «Надежный ориентир-2020» лучшие результаты в выполнении упражнений первого этапа «Индивидуальное мастерство» показали:
- рядовой Рафик Аюпов (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий;
- ефрейтор Алексей Черепков (ВТУ) - стрельба из штатного оружия и по набору с полистным счетом неупакованных топографических карт;
- ефрейтор Алексей Найденов (ЮВО) - по измерению горизонтального угла;
- младший сержант Олег Кудряшов (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий и по вождению автомобилей повышенной проходимости;
- старший сержант Евгений Гринькив (РВСН) - перевод измеренных дирекционных углов в магнитные азимуты;
- старший лейтенант Анатолий Ильенков (РВСН) - по преодолению единой полосы препятствий;
- старший лейтенант Валентин Лебедев (ЗВО) - по решению сервисных задач с использованием НАП «Орион»;
- старший лейтенант Александр Сибрин (РВСН) - по решению практических задач с использованием ГИС «Оператор»;
- капитан Саян Соктоев (РВСН) - по измерению горизонтальных углов;
- капитан Павел Сергеев (ВТУ) - стрельба из штатного оружия;
- гвардии капитан Александр Григорьев (ВДВ) - движение по азимутам.
В состязании среди водителей в конкурсе «Надёжный ориентир»:
- общее 1-е место занял младший сержант Олег Кудряшов (РВСН);
- общее 2-е место занял рядовой Данил Плешков (РВСН);
- общее 3-е место занял младший сержант Владимир Николаев (ЮВО).
В состязании топогеодезистов в конкурсе «Надёжный ориентир»:
- общее 1-е место занял ефрейтор Алексей Найдёнов (ЮВО);
- общее 2-е место занял ефрейтор Алексей Черепков (ВТУ);
- общее 3-е место занял ефрейтор Дмитрий Евланов (РВСН).
В состязаниях среди начальников расчётов в конкурсе «Надёжный ориентир»:
- общее 1-е место занял старший лейтенант Александр Сибрин (РВСН);
- общее 2-е место занял капитан Саян Соктоев (РВСН);
- общее 3-е место занял старший лейтенант Максим Коршунов (РВСН).
Отличившиеся военнослужащие награждены медалями, почетными грамотами, кубками и ценными подарками.
Все участники конкурса отметили высокую организацию, продуманность этапов конкурса и объективность судейства.
Проведение конкурса в РВСН позволило широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения, получить новый опыт и настроиться на участие в международных играх в 2021 году.