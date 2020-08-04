04.08.2020 (21:00)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш и вошёл в Бискайский залив

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к выполнению задач дальнего похода. Корабль принял участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива и отработал отдельные эпизоды межфлотских учении на Балтике с кораблями Балтийского флота.

В настоящее время североморцы действуют в Бискайском заливе. Накануне они вошли туда через Ла-Манш.

Корабль направляется в Средиземное море. Главная задача его похода – демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия России в регионе.

Панируется, что североморцы посетят несколько портов средиземноморских стран, а также отработают ряд учений и выполнят поиск иностранных подводных лодок.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продлится несколько месяцев. Корабль является одним из самых «ходовых» на Северном флоте. Его наплаванность измеряется сотнями тысяч морских миль.

В 2018-м году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» впервые совершил переход по Северному морскому пути от Североморска на Кольском полуострове до Эгвекинота на Чукотке и обратно через Берингов пролив и все моря российской Арктики

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице