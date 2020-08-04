04.08.2020 (20:30)

В Калининградской области проведено учение с военнослужащими дорожно-комендантского батальона

На одном из полигонов в восточной части Калининградской области с военнослужащими отдельного дорожно-комендантского батальона Балтийского флота было проведено специальное учение по восстановлению прерванного условным противником движения военной и автомобильной техники по автодорожному мосту. Военнослужащие действовали в рамках учения по специальному обеспечению сил и войск Балтийского флота.

По замыслу, авиация условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду, с целью прервать движение техники по флотской автомобильной дороге. Кроме этого диверсионно-разведывательная группа условного противника закрепилась на противоположном берегу, и прицельным огнем, не давала возможности ремонтным расчетам восстановить переправу.

Мотострелковый взвод, приданный отдельному дорожно-комендантского батальону, на боевых машинах пехоты переправился с помощью понтонов и катеров на другой берег и пресек действия диверсионной группы.

В короткие сроки военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона Балтийского флота осуществили восстановление условно поврежденного моста через водную преграду, по которому вскоре переправилась боевая и автомобильная техника.

Военнослужащие дорожно-комендантского батальона в ходе учений в Калининградской области впервые возвели средний автодорожный разборный мост длина которого составила 200 метров.

Оперативные действия мотострелковых подразделений позволила в короткие сроки отремонтировать переправу и восстановить движение по военной автодороге.

Всего в маневрах было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.

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