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04.08.2020 (20:15)

Определен победитель Спартакиады МО РФ среди команд ЦОВУ по городошному спорту

Сегодня в легкоатлетическом манеже ЦСКА в рамках Спартакиады Министерства обороны России среди команд Центральных органов военного управления прошли соревнования по городошному спорту. Участниками турнира в этом году стали 101 военнослужащий из 36 команд. Победителем соревнования стала команда Национального Центра по уменьшению ядерной опасности.

Победу в личном первенстве Спартакиады одержал представитель Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Кощеев. Серебряным призером стал полковник Николай Бугровский, представляющий команду Национального Центра по уменьшению ядерной опасности.

В общекомандном зачете первенствовала команда Национального Центра по уменьшению ядерной опасности. На вторую ступень пьедестала почета поднялись военнослужащие Воздушно-десантных войск и Управления начальника инженерных войск ВС РФ. Замкнули тройку лидеров команды Железнодорожных войск и Управления коменданта охраны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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