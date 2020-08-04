04.08.2020 (20:00)

В Музее спортивной славы армейского клуба открылась экспозиция, посвященная пляжному футболу

Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА открылась новая экспозиция, которая рассказывает об истории становления пляжного футбола в армейском Клубе.

Мяч для пляжного футбола на постаменте с песком, Кубки и медали, а еще форма и коллажи из лучших моментов игр - так выглядит экспозиция армейского Клуба по пляжному футболу.

В ходе церемонии открытия экспозиции почетные гости перерезали ленточку, открывающую всем гостям Музея этот мир армейского пляжного футбола.

Члены команды также с удовольствием ознакомились и с другими экспозициями Музея спортивной славы ЦСКА. Их внимание безусловно привлекла скульптура Всеволода Боброва с мячом - здесь есть уже традиция - на удачу нужно прикоснуться или потереть сам мяч.

В большую семью ЦСКА пляжный футбол вошел в 2010 году. Этот период также стал знаковым для команды ЦСКА по пляжному футболу – она стала постоянным участником главных российских соревнований – чемпионата и Кубка России.

В 2017 году Клуб пляжного футбола ЦСКА завоевал бронзовую награду чемпионата России, обыграв московский «Спартак», а уже в 2018 армейский Клуб одержал победу на чемпионате Москвы.

В 2017 году ЦСКА впервые стал участником EURO WINNERS CUP (аналог футбольной Лиги Чемпионов) и сразу вышел в плэй-офф, пройдя без поражений два групповых этапа. В 2019 году Клуб повторил свое достижение на европейской арене, завершив выступление в 1/8 финала. В европейском рейтинге Клуб входит в 20 сильнейших команд.

В настоящий момент Клуб пляжного футбола ЦСКА занимает 6-ю строку в таблице чемпионата России 2020 года и уже завтра продолжит борьбу за попадание в Суперфинал.

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