04.08.2020 (19:45)

Сборная ВМФ России в рамках подготовки к участию в международном этапе конкурса «Морской десант-2020» отработала прохождение полосы препятствий

В соответствии с Планом подготовки Сборной команды, утвержденным Главнокомандующим Военно-Морским Флотом к международному этапу конкурса «Морской десант-2020» на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащими были отработаны действия по преодолению одного из этапов конкурса – «Полосы препятствий».

Данный этап конкурса проводится для определения индивидуального рейтинга среди военнослужащих команд. Каждый военнослужащий должен преодолеть специализированную полосу в полном обмундировании, на которой установлены около 20 препятствий, общей протяженностью более 1000 метров.

По опыту прошлых конкурсов наиболее сложными элементами являются «телеграфный столб» и «линия связи».

С участниками ежедневно проводится инструктаж по технике безопасности перед началом выполнения нормативов на полигоне. Все выполняемые мероприятия проводятся с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, регулярная дезинфекция военной техники, мест пребывания военнослужащих.

Справочно:

Главное командование Военно-Морского Флота является организатором международного конкурса «Морской десант» с 2015 года.

Конкурс включает в себя три этапа:

«Полоса препятствий», по результатам которого определяются лучшие отделения морской пехоты; «Тропа выживания», в котором команды состязаются в физической выносливости и огневой подготовке; «Эстафета», в котором соревнуются в профессиональном мастерстве экипажи боевых машин.

На полигоне «Хмелевка» Балтийского Флота имеются все необходимые препятствия для проведения трех этапов Конкурса: «Полоса разведчика», «Тропа выживания», «Эстафета»

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице