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04.08.2020 (19:30)

Участники конкурса «Надежный ориентир» посетили достопримечательности города Серпухова

Командование Ракетных войск стратегического назначения совместно с командованием филиала Военной академии РВСН организовало экскурсию по достопримечательностям города Серпухова для участников Всеармейского конкурса «Надежный ориентир», который собрал лучших топографов видов и родов войск Вооруженных Сил РФ со всей страны.

Участники конкурса получили возможность не только побороться за звание лучшего военного топографа, но и познакомиться с культурой и историей Серпухова.

Военнослужащие посетили музей, посвященный Великой Отечественной войне, а также историко-художественный музей городского округа Серпухова, а также посетили Высоцкий монастырь.

«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Культура
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