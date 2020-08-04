04.08.2020 (19:30)
Участники конкурса «Надежный ориентир» посетили достопримечательности города Серпухова
Командование Ракетных войск стратегического назначения совместно с командованием филиала Военной академии РВСН организовало экскурсию по достопримечательностям города Серпухова для участников Всеармейского конкурса «Надежный ориентир», который собрал лучших топографов видов и родов войск Вооруженных Сил РФ со всей страны.
Участники конкурса получили возможность не только побороться за звание лучшего военного топографа, но и познакомиться с культурой и историей Серпухова.
Военнослужащие посетили музей, посвященный Великой Отечественной войне, а также историко-художественный музей городского округа Серпухова, а также посетили Высоцкий монастырь.
«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений.