04.08.2020 (19:15)

На полигонах Балтийского флота завершилось боевое слаживание в составе рот

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота завершился этап совершенствования боевого слаживания в составе рот.

Мотострелковые роты совместно с танковыми, артиллерийскими, зенитно-ракетными (зенитными) и специальными подразделениями научились взаимодействовать и выполнять поставленные задачи в ходе полевых занятий, а затем и во время учебного боя с этапом боевых стрельб в рамках ротных тактических учений.

В настоящее время соединения и воинские части объединения приступили к боевому слаживанию в составе батальонов. В ходе предстоящих батальонных тактических учений личным составом подразделений АК БФ с приданными силами в постоянно меняющейся обстановке учебного боя будут выполнены нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и специальной подготовкам, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

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