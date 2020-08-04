04.08.2020 (19:00)

Специалисты МТО Балтийского флота в ходе тактико-специального учения выпекли хлеб в полевых условиях

На одном из полигонов в Калининградской области прошло тактико-специальное учение военных хлебопеков. Занятия проводились с привлечением личного состава и специальной техники подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Балтийского флота.

В рамках учения отрабатывались вопросы применения полевого механизированного хлебозавода и организации выпечки хлеба различных сортов в полевых условиях для подразделений армейского корпуса флота, выполняющих учебно-боевые задачи.

На развертывание хлебозавода, который фактически хранился на складах, потребовалось половина суток, еще через несколько часов его специалисты выдали первую подачу хлеба, который был доставлен на полигоны в Калининградской области.

Отработанный до мелочей процесс — от замеса до переноса готового горячего продукта в склад-палатку — занимает ровно 4 часа. За качеством приготовления и выпечки хлеба пристально следят специалисты лаборатории, которые выборочно производят контрольные пробы.

После вывода завода на полную мощность он способен выдавать до 6 тонн хлеба в сутки.

По итогам проведенного учения более тысячи военнослужащих, выполняющих в этот же период учебные задачи в полевых условиях на полигонах, в полном объеме были обеспечены хлебобулочными изделиями.

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