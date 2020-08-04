04.08.2020 (18:30)

В подмосковных Мытищах открыт памятник генерал-полковнику А.И.Хюпенену

Церемония открытия памятника советскому военачальнику, командующему зенитными ракетными войсками ПВО СССР генерал-полковнику Хюпенену Анатолию Ивановичу прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковном городе Мытищи.

В церемонии открытия памятника приняли участие родственники, ветераны, военнослужащие, а также гости, выразившие желание почтить память генерал-полковника А.И.Хюпенена.

Участники церемонии вспоминали жизненный путь военачальника, отмечали его весомый вклад в развитие войск противовоздушной и противоракетной обороны и Воздушно-космических сил.

Хюпенен Анатолий Иванович родился 25 мая 1928 года в Ленинграде в рабочей семье. По окончании девятого класса средней школы поступил в Ленинградское артиллерийское подготовительное училище. По его окончании в 1947 году продолжил учебу во втором Ленинградском артиллерийском училище по специальности «артиллерист-метеоролог». По окончании училища был назначен на должность командира батареи контроля и анализа зенитно-артиллерийских стрельб. Занимал такие знаковые должности, как командующий 4-й отдельной армией ПВО, командующий зенитными ракетными войсками ПВО СССР, начальник Военной командной Краснознаменной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

С 1972 по 1975 год А.И.Хюпенен выполнял интернациональный долг в должности старшего группы советских военных специалистов в Демократической Республике Вьетнам (ДРВ).

А.И.Хюпенен награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Красной Звезды», «За Службу Родине в ВС СССР» II и III степени и 29 медалями. За выполнение интернационального долга – орденом «Красного Знамени» (СССР), орденом «За боевой подвиг» I степени и медалями.

После увольнения в запас с 1995 года А.И.Хюпенен возглавлял президиум Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО».

Скончался Анатолий Иванович 13 июля 2019 года.

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