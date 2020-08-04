04.08.2020 (18:26)

Юнармейцы Красноярского края отправятся к местам боевой славы в Тверскую область

Юнармейцы из Рыбинского района и г. Зеленогорска, чьи предки воевали на Калининском фронте и похоронены под Ржевом в Тверской области, а также участники Краевой школы юнкоров отправятся в места боевой славы, чтобы привезти из своего района на братские могилы горсть земли. По возвращении они также привезут капсулы с землей с захоронений и пополнят ими городские музеи воинской славы.

В экспедицию войдут члены поискового отряда «Память», Российского военно-исторического общества, потомки воинов-сибиряков, погибших в боях на территории Ржевского и Бельского районов Тверской области во время Великой Отечественной войны. Экспедиция из Красноярского края примет участие в нескольких общероссийских патриотических акциях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Дороги Победы», «Горсть Памяти», «Сад Победы», «Вахта Памяти».

Выемку земли из Мемориала Победы в г. Красноярске осуществили начальник штаба регионального отделения Юнармии Денис Побилат и родственники погибших на Калининском фронте. Кроме того, в рамках мероприятия юные патриоты приняли клятву юнармейца и получили юнармейские знаки отличия и личные книжки юнармейца из рук ветеранов.

Слова напутствия участникам экспедиции передали врио начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Никита Никитин, председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов войны и труда Вадим Зинченко, руководитель Краевого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Иван Воробьев.

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