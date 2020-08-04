04.08.2020 (18:16)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота отработали эвакуацию и ремонт боевой техники в полевых условиях

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота в ходе тактико-специального учения на одном из полигонов в Калининградской области вернули в строй более 20 единиц условно поврежденной военной техники.

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. Во время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники руководители учения применяли светошумовые спецсредства и дымовые завесы. Эвакуация с поля боя осуществлялась с помощью большегрузных тягачей и бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Восстановление боеспособности поврежденной в учебном бою военной техники на полигоне было организовано с использованием полевых передвижных авторемонтных мастерских.

При выполнении ремонтных работ специалисты автомастерских выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 200 военнослужащих, свыше 20 единиц военной и специальной техники, в том числе несколько полевых передвижных авторемонтных мастерских на базе автомобиля «Урал».

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