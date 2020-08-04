04.08.2020 (17:55)

Минобороны России направило военных врачей в Казахстан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Сегодня самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Российские специалисты будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы. В составе медицинских подразделений – военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Также самолетом ВТА в Республику Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.

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