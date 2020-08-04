04.08.2020 (17:09)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Казань проверил исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. Горбунова – филиале ПАО «Туполев».

Сергей Шойгу осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.

Главе военного ведомства доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Министр потребовал от руководства КАЗ неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции. «Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов», – подчеркнул он.

«Важно и безусловно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации», – поставил задачу министр. «Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством», – сказал он.

«Со своей стороны Минобороны своевременно выполняет весь комплекс мероприятий, в том числе в плане обеспечения финансирования ГОЗ», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160, осмотрел производственные цехи и объекты технического перевооружения авиазавода, включая самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига.

Затем Сергей Шойгу провел совещание по вопросам исполнения ГОЗ по стратегической авиации и беспилотным летательным аппаратам.

На аэродроме КАЗ он осмотрел выставку существующих и перспективных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), в том числе наземные станции управления от Уральского завода гражданской авиации, позволяющие контролировать через спутники работу различных типов беспилотников, включая ударный БпЛА «Альтиус».

В настоящее время на КАЗ осуществляется строительство новых самолетов Ту-160, ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, а также выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Специального летного отряда «Россия» и Минобороны РФ.

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