04.08.2020 (16:36)

Артисты ЦДРА выступили с праздничным концертом, посвященным Дню Тыла Вооруженных Сил РФ

1 августа артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом, посвященным 320-летию создания Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мероприятие, зрителями которого стали военнослужащие отдельного полка обеспечения, проходило в клубе воинской части в подмосковном посёлке Калининец.

Стоит отметить, что к профессиональному празднику тыловиков артисты центрального учреждения культуры Минобороны России подготовили большую концертную программу. Популярные песни российской и советской эстрады, вокальные композиции патриотического характера, а также нестареющие зарубежные шлягеры прозвучали в исполнении творческой группы.

«В этом году исполняется 320 лет со дня основания Тыла Вооруженных Сил. Очевидно, что заслуги тыловых служб в укреплении боеспособности Российской Армии весьма велики. В частности, в период пандемии COVID-19 военнослужащие отдельного полка обеспечения выполняли задачи по развёртыванию полевых госпиталей и обеспечению их всем необходимым. Мы поздравляем всех военнослужащих тыловых служб с их профессиональным праздником и дарим им только хорошие песни», – отметила руководитель творческого коллектива Ксения Белова.

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