Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.08.2020 (16:36)

Артисты ЦДРА выступили с праздничным концертом, посвященным Дню Тыла Вооруженных Сил РФ

1 августа артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом, посвященным 320-летию создания Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мероприятие, зрителями которого стали военнослужащие отдельного полка обеспечения, проходило в клубе воинской части в подмосковном посёлке Калининец.

Стоит отметить, что к профессиональному празднику тыловиков артисты центрального учреждения культуры Минобороны России подготовили большую концертную программу. Популярные песни российской и советской эстрады, вокальные композиции патриотического характера, а также нестареющие зарубежные шлягеры прозвучали в исполнении творческой группы.

«В этом году исполняется 320 лет со дня основания Тыла Вооруженных Сил. Очевидно, что заслуги тыловых служб в укреплении боеспособности Российской Армии весьма велики. В частности, в период пандемии COVID-19 военнослужащие отдельного полка обеспечения выполняли задачи по развёртыванию полевых госпиталей и обеспечению их всем необходимым. Мы поздравляем всех военнослужащих тыловых служб с их профессиональным праздником и дарим им только хорошие песни», – отметила руководитель творческого коллектива Ксения Белова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Главном храме Вооруженных Сил прошло богослужение, посвященное Крещению Руси
О славных страницах истории Тыла Вооруженных Сил России расскажет книжная выставка Военной научной библиотеки Генерального штаба ВС РФ
К Дню ВМФ России ЦДРА запустил онлайн-проект о первом кругосветном плавании русских моряков
Творческие коллективы Западного военного округа дадут концерты в честь Дня Военно-Морского Флота

Метки:
Культура , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false