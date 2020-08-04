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04.08.2020 (15:52)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» из состава соединения ПВО ЮВО убыли на полигон в Астраханской области для выполнения боевых стрельб

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Краснодарском крае, убыли на полигон Ашулук в Астраханской области для проведения учений в ходе полевого выхода.

Основным этапом учебного мероприятия станет тактическое учение с боевыми стрельбами из штатного вооружения соединения – зенитных ракетных комплексов (ЗРК)  С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» по реальным воздушным целям. В качестве целей будут использоваться специализированные ракеты-мишени.

Поражение целей будет осуществляться как со стационарных оборудованных позиций, так и во время остановок при смене позиций в составе колонн боевой техники.

Кроме того, личный состав подразделений противовоздушной обороны проведёт слаживание боевых расчетов комплексов с отработкой вопросов тактической, специальной и инженерной подготовки, а также будут совершенствовать свои навыки по занятию и маскировке огневых позиций комплексов, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Всего в полевом выходе примут участие до 200 военнослужащих зенитного ракетного соединения ЮВО, будет задействовано порядка 30 единиц современного вооружения подразделений противовоздушной обороны. 

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ВВТ , Черноморский флот , ПВО , Южный военный округ
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