04.08.2020 (15:34)

В Таджикистане начались лагерные сборы с подразделениями боевого обеспечения российской военной базы

Лагерные сборы с военнослужащими подразделений боевого обеспечения 201-й военной базы стартовали на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В ходе лагерных сборов задействованы подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), связи, а также инженерно-саперные подразделения. До конца месяца военнослужащим в полевых условиях предстоит отработать слаженность действий при выполнении учебно-боевых задач, защиту российских военных объектов от авиационных ударов условного противника с выполнением электронных пусков ракет дивизионом С-300ПС.

Также со специалистами состоится учение по управлению подчиненными подразделениями на современных средствах связи в условиях применения противником радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений и РХБ защиты отработают задачи по оборудованию фортификационных сооружений и обеспечению аэрозольной маскировки мотострелковым и танковым подразделениям при выполнении боевых и контрольных стрельб.

Всего для совершенствования профессионального мастерства и боевого слаживания подразделений привлечено около 1 тыс. военнослужащих и 120 единиц вооружения и военной техники мотострелкового соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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