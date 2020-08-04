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04.08.2020 (15:30)

Танковая дивизия ЦВО первой в округе получит уникальный тренажер для подготовки артиллеристов

Артиллеристы танковой дивизии Центрального военного округа первыми в округе получат компьютерный артиллеристский полигон (КАП) «Артерра-ВТ-3D». Тренажер поступит до конца 2020 года.

Военнослужащие танковой дивизии смогут тренироваться в стрельбе по наземным и надводным целям из большинства средств поражения, в том числе самоходных или буксированных артиллеристских орудии, минометов, реактивных систем залпового огня. Специальное программное обеспечение, основанное на уникальной математической модели стрельбы, будет включать все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

Также КАП позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в изменяющихся погодных условиях. Кроме того, программа позволяет воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт. Тренажер разрабатывался с участием специалистов и преподавателей Михайловской военной артиллеристской академии в Санкт-Петербурге.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Артиллерия , Центральный военный округ
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