04.08.2020 (15:18)

В Подмосковье впервые экипажи танков Т-80БВМ провели боевые стрельбы из всего вооружения танка

На полигоне Головеньки в Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного провели первые боевые стрельбы из всего вооружения танка Т-80БВМ.

На расстоянии от 400 м до 2 км экипажи танков Т-80БВМ поразили бронетехнику, вертолёты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поправки делались даже на ветер, экипажу нужно было от шести до девяти секунд, чтобы прицелиться и поразить мишень.

«Орудием калибра 125 миллиметров, совмещенным с ракетной установкой «Рефлекс», а также пулеметами НСВТ и ПКТ командир и наводчик управляли с помощью системы регулирования огня «Сосна-У». Поразить цели даже на дистанции 400 метров было не просто, но все экипажи справились хорошо», – сказал командир батальона майор Дмитрий Забродин.

Ранее в соединение поступила партия из 10 боевых машин, которые прошли модернизацию. Все экипажи прошли обучение.

В результате модернизации танка повышена огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем. Усовершенствована ходовая часть.

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