04.08.2020 (15:13)

В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО в ходе учений спецобработали более 150 единиц техники

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе специальных учений развернули район специальной обработки на 150 единиц вооружения и военной техники.

По замыслу учений, батальонно-тактические группы совершили 50-километровый марш, преодолев ряд условно зараженных участков местности и прибыли в назначенный район.

В целях ликвидации последствий применения условным противником химического оружия военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали дезинфицирующим раствором корпуса боевых машин и автомобильного транспорта.

Кроме того, химиками были практически выполнены мероприятия термической обработки бронемашин при помощи универсальных тепловых машин УТМ поточным способом, что позволило батальонно-тактическим группам своевременно прибыть в пункт постоянной дислокации.

К проведению специальных учений войск РХБ защиты привлечено более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

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