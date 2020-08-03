03.08.2020 (14:33)

В Астраханской области пройдет оперативно-специальный сбор ракетных войск и артиллерии

На полигоне в Астраханской области пройдет оперативно-специальный сбор ракетных войск и артиллерии под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского. Участники сбора изучат передовой опыт применения ракетных войск и артиллерии в современных условиях с использованием новейших образцов вооружения.

В мероприятии принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров а также специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии.

На завершающем этапе сборов будут проведены учения по нанесению массированного удара комплексом «Искандер», а также реактивными системами залпового огня РСЗО «Торнадо-С».

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