04.08.2020 (14:12)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по языковой подготовке
С военнослужащими мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по языковой подготовке.
Одним из элементов специальной подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, заступающих в Зону безопасности, являются занятия по изучению основ языка региона пребывания.
Благодаря языковой подготовке, российские военнослужащие не только расширяют свой кругозор, изучая культуру и традиции региона, но и профессионально совершенствуются для устранения языкового барьера, так как при выполнении миротворческой миссии и несении службы в Зоне безопасности на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах миротворцам необходимо общаться с местным населением.
Занятие по языковой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.