04.08.2020 (14:08)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО отработают оборону населенного пункта в ходе командно-штабного учения в Воронежской области

Практический этап двусторонних командно-штабных учений общевойсковой армии Западного военного округа пройдет на полигоне Погоново в Воронежской области.

В рамках проверки действий подразделений армии танковые подразделения Висленской мотострелковой дивизии при поддержке мотострелков отразят атаку превосходящих сил условного противника и перейдут в контрнаступление в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.

Особое внимание на учении будет уделено управлению разведывательно-ударными контурами и взаимодействию с органами управления приданных сил.

Также в ходе проверки военнослужащие отработают задачи невоенного решения локального конфликта в районе, захваченного населенного пункта «противника».

Всего к учениям на военных полигонах в Воронежской, Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской и Курской областях привлечено более 3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа и около 800 единиц вооружения, специальной и военной техники.

Двусторонние командно-штабные учения являются подготовкой для участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» и проходят под руководством командующего гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

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